2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK sucht Schulterschluss mit den Fans

Kein Sieg aus den letzten fünf Spielen und nur neun Zähler in der Rückrunde bedeuten für den FCK und Coach Meier Platz vierzehn. Mit Aue, St. Pauli und Bielefeld sitzen den Roten Teufeln gleich drei Mannschaften dicht im Nacken. Kaiserslautern hat nur zwei Zähler Vorsprung auf Aue, drei auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz 16 und vier auf den direkten Abstiegsplatz 17, den Bielefeld momentan inne hat. Die Pfälzer stehen knietief im Abstiegskampf und taumeln Richtung 3. Liga.

Das sieht auch Coach Meier - vergangene Erfolge zählen nichts mehr. Im SWR-Fernsehen sagte der FCK-Trainer: "Wir müssen mit dem Ist-Zustand Vorlieb nehmen. Es gilt für uns, alles Erdenkliche zu tun, um kurzfristigen Schaden abzuwenden und mittelfristig dann wieder in andere Gefilde zu kommen."

Doch was ist zu tun, um den Trend umzukehren? Meier strahlt Besonnenheit aus, analysiert die Situation genau, bestimmt den Standort seiner Mannschaft und sucht das Vertrauen der Fans: "Ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile die Situation beim FCK richtig einschätzen können."

Auf die Unterstützung der eigenen Anhänger konnte der FCK immer bauen. Vor der Bedrohung des erstmaligen Abstiegs in die Drittklassigkeit zeigen sich die Fans optimistisch. Trotz der neuerlichen Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Braunschweig (0:1) gab es Lob für die Leistung gegen die Niedersachsen. Der mutige und kämpferische Auftritt der Mannschaft tröstete über spielerische Mängeln hinweg. Das bringt Zuversicht für die nächsten Aufgaben am Mittwoch beim VfL Bochum und am Samstag zu Hause gegen die SpVgg Greuther Fürth.