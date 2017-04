2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim FCH zu Gast im "stürmischen" Dresden

Der 1. FC Heidenheim hat vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (17:30 Uhr) bei Dynamo Dresden großen Respekt vor der Angriffsreihe des Gegners. "Es wäre schön, wenn es nur Stefan Kutschke wäre", sagte Trainer Frank Schmidt am Donnerstag über den zuletzt beim 3:3 in Stuttgart dreimal erfolgreichen Dynamo-Torjäger. Doch da gebe es "noch genügend andere Spieler in der Offensive, die definitiv ihre Qualitäten haben."