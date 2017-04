2. Bundesliga | VfB Stuttgart Ex-Profi Guido Buchwald glaubt an Aufstieg

Der VfB Stuttgart gibt derzeit viele Rätsel auf. Das 1:1 am Mittwoch bei 1860 München war bereits das fünfte sieglose Spiel in Serie. Ex-Profi Guido Buchwald mahnt die VfB-Spieler zur Konzentration.

Hannes Wolf muss sich für das Derby gegen den KSC etwas einfallen lassen

Am Ende des Münchener Fußball-Abends voller Fragezeichen wirkte auch Hannes Wolf etwas ratlos. Seine Mannschaft habe vieles richtig gemacht, aber "halt keine Chancen entwickelt", sagte der Stuttgarter Trainer nach dem ernüchternden 1:1 bei 1860 München.

Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga steht immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz - aber es sind mit Hannover, Braunschweig und Union Berlin insgesamt vier Mannschaften dicht beieinander, die beim Aufstieg alle ein Wörtchen mitreden wollen. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase des Aufstiegsrennen geraten die Schwaben außer Tritt. Vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen ist eine dürftige Ausbeute für einen Erstliga-Anwärter.

Auf die eigene Stärke vertrauen

Guido Buchwald, Kapitän der Meistermannschaft von 1992, spielte über 10 Jahre beim VfB Stuttgart und gehört heute dem Ehrenrat des Vereins an. Er traut dem Team von Coach Hannes Wolf den Aufstieg durchaus zu: "Die Mannschaft hat's drauf. Aber es wirkt so, als hätten die Spieler Zweifel an sich selbst." Es scheint, als komme die junge Mannschaft mit dem enormen Erfolgsdruck - zumindest aktuell - nicht zurecht. Der Verein hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die direkte Rückkehr in die Bundesliga das Ziel ist. Dafür ist ordentlich in die Mannschaft investiert worden, kein anderer Zweitliga-Club verfügt über eine derart qualitative Breite im Kader. Doch der Erfolg fehlte zuletzt. Talentierten, aber noch relativ unerfahrenen Akteuren wie Julian Green oder Benjamin Pavard fehlt im Moment offenbar das Selbstbewusstsein.

90 Minuten lang wach sein

Guido Buchwald glaubt trotz der Mini-Krise an den Wiederaufstieg

Gegen extrem defensiv ausgerichtete Löwen wurde die aktuelle Ideenlosigkeit besonders deutlich. "Wir haben über weite Strecken der Partie keine Lösungen in der Offensive gefunden", sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser. "Das ist schon etwas enttäuschend." Immer und immer wieder rannte der VfB an, hatte deutlich mehr Ballbesitz, wusste damit aber nicht viel anzufangen. Wolf fasste das Dilemma zusammen: "Wir haben vieles richtig und vieles gut gemacht, aber wir haben halt keine Chancen entwickelt." Guido Buchwald wünscht sich von den Stuttgartern, dass sie die Leistung im gesamten Spiel endlich mal konstant abrufen. "Manchmal wirken sie unkonzentriert. Jetzt geht es um so viel. Da müssen alle 90 Minuten lang wach sein."

Das Derby wird ein Kampfspiel

Lösungen für das Problem hat Wolf bisher nicht gefunden. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um etwas zu ändern. Schon am Sonntag (13.30 Uhr) steht das brisante Baden-Württemberg-Derby gegen den Karlsruher SC an. Der Tabellenletzte aus Baden kommt zwar ebenfalls mit wenig Selbstvertrauen, dafür aber mit einem neuen Trainer nach Stuttgart. Nach der Freistellung von Mirko Slomka hofft Marc-Patrick Meister in Stuttgart auf seine ersten Punkte als Cheftrainer.