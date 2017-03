2. Bundesliga | VfB Stuttgart Down under - schnell unten

Down under - schnell unten

Dass die Schwaben am Montag wenigstens einen Punkt aus Braunschweig mit an den Neckar brachten, war in erster Linie ihm zu verdanken. Die ein oder andere spektakuläre Parade und ein gehaltener Elfmeter von Mirko Boland sind Nachweise einer außergewöhnlichen Leistung. "Ich habe speziell Elfmeter trainiert. Beim zweiten hatte ich aber nicht so viel Glück", verriet der 28-Jährige nach der Partie.