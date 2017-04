2. Bundesliga | VfB Stuttgart Die Auferstehung des Alexandru Maxim

Der VfB Stuttgart ist wieder in der Spur. Nach einer Ergebnis-Flaute im März gab es zuletzt drei Siege in Folge. Großen Anteil daran hat ein lange verschmähter Spielmacher.

Alexandru Maxim glänzte beim VfB Stuttgart zuletzt als Torschütze und Assist-Geber

Im Jahr 2017 lief es eigentlich überhaupt nicht rund für Alexandru Maxim. Der rumänische Mittelfeld-Stratege stand bis Anfang April insgesamt nur 38 Minuten für den VfB Stuttgart auf dem Platz, bei sechs Spielen war er noch nicht einmal im Kader. Maxim, der Hochbegabte, spielte bei den Schwaben keine Rolle mehr.

Nicht wenige VfB-Fans fragten sich: Was ist mit Maxim? Warum spielt der Techniker nicht? Hat Trainer Hannes Wolf ein Problem mit der Spielweise des Rumänen? Oder drängt der Spieler selbst auf einen Abgang im Sommer? Viele Fragen, kaum Antworten. Der VfB hielt sich der Öffentlichkeit gegenüber in der Personalie Maxim konsequent zurück. Am 9. April bekam Alexandru Maxim, wohl auch begünstigt durch den Ausfall von Carlos Mané, seine Chance.

Comeback gegen den KSC

Im baden-württembergischen Derby gegen den Karlsruher SC stand Maxim überraschend in der Startelf, in den drei Spielen zuvor durfte der 26-Jährige nicht mal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Maxim überzeugte als Linksaußen mit klugen Pässen und einer feinen Übersicht. Sein Schuss in der 61. Minute leitete das Abstauber-Tor von Takuma Asano zum entscheidenden 2:0 ein. Alexandru Maxim spielte die kompletten 90 Minuten durch - zum ersten Mal seit dem 20. September 2016.

Nach vielen Wochen der Ernüchterung war Maxim also zurück auf dem Platz und rief seine Leistung ab. Die Belohnung: Drei Punkte und der Platz in der VfB-Startformation in Bielefeld. Er nutzte auch seine zweite Chance. Beim 3:2-Erfolg steuerte der Rumäne den wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich bei. Und gegen Union Berlin brachte er seine Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß auf die Siegerstraße.

0:21 min Mehr Info VfB Stuttgart | Alexandru Maxim Hannes Wolf: "Er hat uns sehr geholfen" Interview: Stefan Kiss VfB-Trainer Hannes Wolf zeigte sich am Tag nach dem 3:1-Sieg gegen Union Berlin sehr zufrieden mit der Leistung von Alexandru Maxim.

VfB mit Maxim obenauf

Alexandru Maxim überzeugte in seinen drei Einsätzen nicht nur als Vollstrecker und Vorbereiter, er stellte sich in den Dienst der Mannschaft und arbeitete auch defensiv für den Erfolg der Gruppe. Eine Qualität, die Maxim nicht immer zugesprochen wurde. Seine Ideen und seine technischen Fähigkeiten bereichern das Spiel der Wolf-Elf, auch wenn nicht jede Aktion von Erfolg gekrönt ist. Wichtig ist, dass Maxim es versucht.