2. Bundesliga | VfB Stuttgart Der neue VfB - jung und wild!

Der VfB Stuttgart setzt wieder vermehrt auf junge, unverbrauchte Spieler. Neu ist diese Idee nicht. Sie hat dem Verein schon in der Vergangenheit Aufmerksamkeit und Erfolg gebracht.

Es war der 1. Oktober 2003. In der Champions-League-Vorrunde traf der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart auf den englischen Titelträger Manchester United. Die Protagonisten des Premier-League-Rekordmeisters waren damals Trainer Alex Ferguson und auf dem Platz prägte vor allen Dingen die Offensive mit Cristiano Ronaldo und Ruud van Nistelrooy das United-Spiel. Eher international unbekannt dagegen das VfB-Personal. Hinkel, Lahm, Kuranyi. Keiner von ihnen war damals älter als 21 Jahre. Und trotzdem gewann Stuttgart die Partie mit 2:1.

Zugegeben geht es aktuell für Stuttgart nicht um die Champions League. Und Manchester United ist auch ziemlich weit weg. Aber es ist im jetzigen Zweitligakader eine vergleichbare Frischzellenkur zu verzeichnen. In der Startelf des vergangenen Spieltages waren fünf VfB-Profis maximal 22 Jahre alt. Timo Baumgartl, Anto Grgic, Julian Green, Takuma Asano und Carlos Mané geben den Stuttgartern momentan ein junges Gerüst. Außerdem kommen mit Josip Brekalo, Benjamin Pavard und Jean Zimmer weitere hoffnungsvolle Talente von der Bank. Bis auf Baumgartl wurden allerdings alle genannten Spieler von anderen Vereinen ausgebildet.

Natürlich wäre es VfB-Präsident Wolfgang Dietrich lieber, wenn alle Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen würden. Doch genau das ist für ihn ein Problemfeld der vergangenen Jahre: dass Spieler zu früh verloren gingen. Der Verein also schon Talente im Jugendalter an die Konkurrenz verloren hat. Deshalb will Dietrich die zuletzt magere Ausbeute mit mehr Konzentration auf das Nachwuchs-Leistungs-Zentrum aufbessern.