2. Bundesliga | Karlsruher SC Der KSC vor dem Abgrund

Nach dem 23. Spieltag kehrte die Hoffnung in Karlsruhe zurück, als der damalige Tabellendritte Hannover 96 mit 2:0 besiegt wurde und so wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt wurden. Umso dramatisch war die Niederlage eine Woche später gegen den Ligakonkurrenten und Tabellennachbarn Erzgebirge Aue. Die Sachsen konnten dank des 1:0 Sieges in der Liga am Karlsruher SC vorbeiziehen. Die erneute Niederlage gegen Düsseldorf wirft in Karlsruhe nun einige Fragen auf. Wie geht es weiter und wie soll der Abstieg in die 3. Liga verhindert werden?