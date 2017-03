2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Der FCK und das ominöse "Sechs-Punkte-Spiel"

Der 1. FC Kaiserslautern steht beim Tabellenletzten Arminia Bielefeld unter Druck. Der Abstand der Roten Teufel auf Relegationsplatz 16 beträgt nur noch sechs Punkte.

Mi, 15.3.2017

Im Fußball ist, sowohl bei Experten als auch bei Stammtischbesuchern, häufiger von einem "Sechs-Punkte-Spiel" die Rede. Was, nüchtern betrachtet, natürlich völliger Unsinn ist. Für ein Spiel werden, gegen wen auch immer, bei einem Sieg drei Zähler vergeben. Das ist auch bei der Partie des 1.FC Kaiserslautern bei Arminia Bielefeld (Freitag, 18.30 Uhr)der Fall. Seine Berechtigung hat die angedeutete Verdopplung der Punktzahl aber dennoch – dann, wenn sich Tabellennachbarn oder aber Teams aus dem gleichen Teil der Tabelle gegenüber stehen.

Kaiserslauterer Rechenspiele

Nehmen wir die oben genannte Begegnung. Aktuell, nach dem 24. Spieltag, beträgt der Abstand des Tabellendreizehnten 1.FC Kaiserslautern auf Schlusslicht Arminia Bielefeld acht Punkte. Sollte der FCK gewinnen, werden daraus elf Zähler. Im Falle einer Niederlage rücken die Bielefelder bis auf fünf Punkte an die Pfälzer heran.

Rückkehr von Meier zur alten Wirkungsstätte

Für den Lauterer Trainer Norbert Meier ist das Spiel eine Reise in die eigene Vergangenheit. Im Februar 2014 kam er zur Arminia, führte den abstiegsgefährdeten Klub auf Relegationsplatz 16, scheiterte dann aber an Darmstadt 98 und stieg mit seinem Team trotzdem ab. Nur ein Jahr später gelang der Wiederaufstieg in die 2. Liga, im DFB-Pokal ging es sogar bis ins Halbfinale.

Aktuell steht der ostwestfälische Traditionsklub noch stärker unter Druck als der 1.FC Kaiserslautern. Tabellenplatz 18, es droht der erneute Abstieg in die dritte Liga. Auch deshalb hat man sich Anfang der Woche von Trainer Jürgen Kramny getrennt. Mit dem Wechsel auf der Bielefelder Bank muss der FCK laut Meier leben. "Natürlich werden sie unter Interimscoach Carsten Rump versuchen vor der Länderspielpause den Bock umzustoßen", so der FCK Trainer, der von seinen Jungs fordert, dies zu verhindern und die Arminia nicht sicherer zu machen in ihren Aktionen.

Kein Punkt, ein Punkt, drei Punkte, sechs Punkte

Auf die Frage, ob er beim gegebenenfalls auch mit einem Punkt leben könne – so wie am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Heidenheim – hatte Meier schnell die passende Antwort parat und erklärte süffisant: "Wenn du keine drei Punkte machen kannst, ist einer auf jeden Fall besser als keiner." Eine in der Nachbetrachtung der Partie gegen Heidenheim durchaus realistische Einschätzung.