2. Bundesliga | Karlsruher SC Der Bauch von Trainer Slomka

Am Sonntag (13:30 Uhr) empfängt der Karlsruher SC das Team von Union Berlin im Wildparkstadion. Für das Duell mit dem Tabellenvierten muss KSC-Coach Mirko Slomka sein Team umbauen.

Mirko Slomka hat ein Bauchgefühl. Ob er auch Fingerspitzengefühl hat, wird sich am Sonntag zeigen, denn da muss der 49-Jährige die richtige Aufstellung auf den Platz bringen. Keine leichte Aufgabe, Slomka muss zwei sehr wichtige Spieler ersetzen: Grischa Prömel fehlt nach der gelb-roten Karte von München und auch Hiroki Yamada muss eine Gelbsperre absitzen.

"Es sind schon große Persönlichkeiten hier im Team und die haben natürlich auch für ein gutes Siel gesorgt, für gute Kombinationen. Sehr intelligente Spieler beide, die fehlen uns", sagte Slomka am Freitag. Und der Trainer ist sich weitgehend sicher, wer an Stelle von Prömel und Yamada auflaufen wird. "Wir haben uns beinahe schon festgelegt, wir haben aber heute Nachmittag nochmal eine Einheit und morgen." Dann muss die Entscheidung her.