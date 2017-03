2. Bundesliga | Karlsruher SC Das Abstiegsgespenst im Nacken des KSC

Nach 24 Spieltagen ist der Karlsruher SC in der 2. Bundesliga stark abstiegsbedroht. Der Gang in die 3. Liga hätte nicht nur sportlich weitreichende Folgen für die Badener.

Nein, der drohende Abstieg ist kein Thema, über das KSC-Sportchef Oliver Kreuzer offiziell reden möchte. "Weil es noch verfrüht ist", sagt Kreuzer. Trotzdem werden in dieser Woche die Lizenzen für die nächste Saison beantragt. Für die 2. Bundesliga - und für die 3. Liga. Das hat nichts mit Panik zu tun, sondern ist ganz normal. Denn jeder, der in der Theorie am Saisonende auf- oder absteigen kann, muss die entsprechende Liga-Lizenz besitzen.

Wellenreuther: "Zuversichtlich, die Lizenz zu kriegen!"

Dass der Zweitligist die Grundvoraussetzungen erfüllen wird, sieht KSC-Präsident Ingo Wellenreuther auf SWR-Nachfrage nicht in Gefahr: "Wir sind sehr zuversichtlich, die Lizenz sowohl für die 2. Bundesliga als auch für die 3. Liga zu erhalten." Und trotzdem: Wellenreuther kennt die Gefahren. Allein die Einnahmen durch Fernsehgelder würden sich um rund 10 Millionen Euro reduzieren. "Der Verein wäre dann auf die besondere Hilfe von Sponsoren, Freunden und Gönnern angewiesen", sagt Wellenreuther.

Vertragsverhandlungen auf Eis

Mirko Slomka als Karlsruhe-Trainer in der 3. Liga, das wird es nicht geben. Spieler wie Erwin Hoffer oder Hiroki Yamada wollen erst einmal abwarten, in welcher Liga es weiter geht. Die Vertragsverhandlungen liegen auf Eis. "In jedem Fall wird Oliver Kreuzer eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison zusammenstellen", ist sich KSC-Boss Wellenreuther sicher. Immerhin gelten 15 Spielerverträge auch für die 3. Liga. Anders als beim letzten Abstieg: damals stand der KSC nur noch mit 3 Spielern mit gültigen Verträgen da: Calhanoglu, Orlishausen und Schiek.

Stadionbau ist nicht in Gefahr