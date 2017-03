Der KSC ist für Kellerduell in Aue gewappnet

Mirko Slomka sieht dem Spiel in Aue optimistisch entgegen.

Nach drei Niederlagen in Folge konnte der Karlsruher SC gegen Hannover 96 die Talfahrt stoppen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen die Niedersachen sieht Trainer Mirko Slomka sein Team wieder auf dem richtigen Kurs. "Doch nur, wenn die Mannschaft wieder so konzentriert und geschlossen wie zuletzt auftritt, können wir gegen Aue bestehen", mahnte der 49-jährige Fußballlehrer.

"Ich habe mich ein wenig über den neuen Trainer erkundigt", sagte Slomka, der bislang noch keine Berührungspunkte mit dem neuen Cheftrainer des Gegners hatte. "Ich rechne allerdings morgen noch nicht mit gravierenden Änderungen", so Slomka, "sie hatten erst zwei Trainingseinheiten unter dem neuen Coach".

Aue ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga, doch der Karlsruher SC ist mit nur einem Auswärtssieg nicht gerade eine Macht in fremden Stadien. "Wir müssen die Herausforderung annehmen und auf alles gefasst sein", sagte Slomka, der ein kampfbetontes Spiel erwartet, das seiner Mannschaft alles abverlangen wird.

Mirko Slomka, Trainer des KSC, in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Freitag gegen Erzgebirge Aue.

Gegen keinen anderen Zweitligisten feierte Aue mehr Siege als gegen den KSC - insgesamt sieben. Von den vergangenen zehn Spielen gegen die Badener gewann der FCE allerdings nur zwei. Das letzte Duell im Erzgebirgsstadion am 3. Mai 2015 gewann Aue mit 3:1. Doppeltorschütze war damals Stefan Mugosa, der inzwischen beim KSC unter Vertrag steht und zuletzt das 1:0 gegen Hannover erzielte. In Aue wird es auch ein Wiedersehen mit zwei Ex-Karlsruhern geben: Pascal Köpke und Dimitrij Nazarov.

KSC-Stürmer Erwin Hoffer wird für die Partie in Aue nicht zur Verfügung stehen. Der 29-jährige Österreicher verletzte sich am Mittwoch im Training, als er mit dem Fuß im Rasen hängen blieb und sich eine Teilruptur am Innenband zuzog. Er wird dem KSC voraussichtlich vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.