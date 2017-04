2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern FCK feiert glücklichen Dreier gegen 1860

Ein Eigentor hat dem 1. FC Kaiserslautern drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg beschert. Durch den 1:0-Sieg gegen 1860 München schob sich der FCK in der Tabelle an den Sechzigern vorbei.

"Nur Zusammen - unzerstörbar!" - mit diesem Motto hatte der 1. FC Kaiserslautern in der vergangenen Woche den Kampf um den Klassenerhalt eingeläutet. Im Spiel gegen den direkten Konkurrenten 1860 München war von dieser Haltung zunächst nur auf den Rängen etwas zu spüren. Mehr als 25.000 FCK-Fans peitschten ihr Team nach vorne, doch in den ersten 45 Minuten musste man schon im richtigen Moment hinschauen, um Torchancen zu erkennen.

Kaiserslautern bemühte sich um Kontrolle im Spiel, kam aber nur zu einem gefährlichen Abschluss im ersten Durchgang. Tim Heubach versuchte es im Anschluss an eine Ecke mit einem kräftigen Volleyschuss, Stefan Ortega parierte stark (11.). Die Gäste aus München machten zunächst nur durch einen Freistoß von Michael Liendl (20.) auf sich aufmerksam und hatten erst kurz vor der Pause zwingende Möglichkeiten zur Führung. Doch sowohl Christian Gytkjaer (43./44.) als auch der Ghanaer Lumor scheiterten mit ihren Schüssen.

Die Sechziger - bis zu diesem Spieltag nur mit einem Punkt Vorsprung vor den Roten Teufeln - bestimmten nach der Pause das Spielgeschehen. Stefan Aigner hatte in der 47. Minute die Führung für die Gäste auf dem Kopf, setzte den Ball aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Der FCK wurde immer passiver, und wenn es mal nach vorne ging, stimmte das Timing meist nicht - so wie beim Pass von Marcel Gaus, den Jacques Zoua nicht erreichen konnte (53.).