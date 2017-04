Fußball | 2. Bundesliga Lautern verlässt den Relegationsplatz

Doch Jacques Zoua und Christoph Moritz haben die Sache geklärt: Mit ihren Toren in der 20. und in der 39. Minute haben sie rote Sturm-Laterne wieder an den Karlsruher SC abgegeben (der am Sonntag beim VfB Stuttgart antreten muss) und obendrein dafür gesorgt, dass der 1. FC Kaiserslautern die rote Zone wieder verlassen hat. Zudem gab es nach sechs sieglosen Spielen in Folge endlich wieder Grund zum Jubeln.