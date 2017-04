Fußball | 2. Bundesliga Schon wieder keine Tore für den FCK

Dass der 1. FC Kaiserslautern trotzdem gegen den Abstieg kämpft, liegt an der Offensive. Da geht fast gar nichts. Nicht einmal vom Elfmeterpunkt, von wo aus Jacques Zoua an VfL-Torwart Manuel Riemann scheiterte. Christoph Moritz vergab den Nachschuss (21.). Also versuchten es die Roten Teufel mit Kraft. Doch sowohl Zouas Volley (25.) als auch Osayamen Osawes (55.) Schuss aus acht Metern konnte Riemann parieren. Als die Roten Teufel merkten, dass es mit Kraft nicht funktionierte, versuchten sie es mit Kunst. Osawe flankte auf Zoua, der ließ den Ball zunächst durch die Beine gleiten, um ihn anschließend mit der Hacke Millimeter am Tor vorbeizuschieben (53.).