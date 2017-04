2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Bittere Niederlage für die Roten Teufel

Die Roten Teufel sind in der Hölle angekommen. Denn nach der 1:3-Niederlage gegen Union Berlin steht der FCK nur noch wegen des besseren Torverhältnisses vor dem Relegationsplatz. Union Berlin begann druckvoll und hatte durch den Ex-Mainzer Sebastian Polter die erste Torchance, doch Julian Pollersbeck im FCK-Tor hatte aufgepasst (4.). Zehn Minuten später streckte sich Pollersbeck dann vergeblich: Steven Skrzybski flankte von rechts nach innen, wo Phillipp Mwene und Unions Damir Kreilach um den Ball kämpften und dieser plötzlich im FCK-Tor landete. Beim 1:0 für die Gastgeber war Kreilach wohl als letzter am Ball.

Die Berliner zogen sich danach zunehmend zurück, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen an der "Alten Försterei". Kaiserslautern investierte nun mehr ins Spiel und zeigte gefällige Kombinationen, im letzten Drittel blieben die Roten Teufel aber zu harmlos. So zum Beispiel beim nicht wirklich gefährlichen Aufsetzer von Kacper Przybylko in der 41. Minute.

In der zweiten Halbzeit machte es Marcel Gaus etwas genauer, profitierte beim 1:1 jedoch auch von einem Fehler von Union-Keeper Daniel Mesenhöler, der den Aufsetzer in der 68. Minute über den Handschuh hüpfen ließ. Danach hatten die Roten Teufel Glück, dass das Gespann um Schiedsrichter Benjamin Brand bei Kreilachs Flugkopfball zum vermeintlichen 1:2 auf Abseits entschied. Es war knapp, aber trotzdem falsch. Dieses Glück hatte Lautern aber in der 85. Minute verlassen, denn bevor Sebastian Polter seinen Kopfball zum 1:2 versenkte, hatte er FCK-Verteidiger Tim Heubach geschuppst. Als die Roten Teufel dann in der Schlussphase alles nach vorne warfen, um wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen, machte Philipp Hosiner das 1:3.