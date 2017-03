2. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern Basler in Sorge: "Habe Augenkrebs bekommen"

Basler in Sorge: "Habe Augenkrebs bekommen"

Harte Kritik von Mario Basler am 1. FC Kaiserslautern: Nach dem 1:1 der Roten Teufel gegen den 1. FC Heidenheim fand der frühere FCK-Profi harte Worte für die Leistung seines Ex-Klubs.

"Wenn ich ehrlich bin: Zwischendurch habe ich Augenkrebs bekommen", sagte Basler am Sonntag in der SWR-Sendung "Flutlicht" und legte nach: "Ich habe überhaupt nichts Gutes in den 90 Minuten gegen Heidenheim gesehen."