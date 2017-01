2. Bundesliga | Teamcheck Aufbruch statt Abstieg beim Karlsruher SC?

Nur zwei Siege, sieben Niederlagen und acht Unentschieden (meistens torlos) - für den Karlsruher SC lief die Saison bisher schlecht. Bei mageren elf Toren blieben die Stürmer Dimitris Diamantakos und Erwin Hoffer hinter ihren Erwartungen zurück. So ging es mit Tabellenplatz 15 in die Winterpause. Nur einmal war der KSC in der 2. Liga schlechter: 2011/2012 - damals stiegen die Karlsruher ab.

Zu Beginn der Saison lagen die Hoffnungen auf Tomas Oral, der Markus Kauczinski nach fast vier Jahren als Cheftrainer ablöste. Der 49-jährige Oral war angetreten, um der Mannschaft neuen Offensiv-Geist einzuflößen, konnte jedoch von Beginn an nicht überzeugen. Nachdem Tomas Oral am 4. Dezember freigestellt wurde, betreute Interimstrainer Lukas Kwasniok die Karlsruher in zwei Spielen und holte dabei zwei Unentschieden. Allerdings fehlte ihm die nötige Trainer-Lizenz, um im Profi-Fußball dauerhaft zu arbeiten. Ende Dezember wurde dann die Verpflichtung von Mirko Slomka bekannt gegeben - ein alter Weggefährte von Sportdirektor Oliver Kreuzer aus HSV-Zeiten. Mit einem Vertrag bis 2018 ausgestattet, tritt Slomka mit ordentlich Bundesliga-Erfahrung im Gepäck sein neues Amt an: Hannover, Schalke und Hamburger SV hießen seine erstklassigen Stationen. Allerdings fehlt es dem 49-Jährigen an Zweitliga-Erfahrung.