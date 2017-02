2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim Auf Punktesuche beim Tabellennachbarn

Der 1. FC Heidenheim ist in der 2. Liga immer noch im Soll. Nach zuletzt zwei Niederlagen zum Jahresauftakt wird es aber mal wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis.

Mit 29 Punkten ist der 1. FC Heidenheim Tabellensiebter in der 2. Bundesliga. Es gibt also keinen Grund zur Panik beim Team von Trainer Frank Schmidt, zumal der Rückstand auf Rang vier gerade mal drei Punkte beträgt. Und dennoch steht der FCH am Samstag (13:00 Uhr) bei den Würzburger Kickers zumindest ein bisschen unter Druck.