2. Bundesliga | FCK vor Rückrundenstart 1. FC Kaiserslautern sucht Erfolg und Investoren

Das zumindest betont Finanzvorstand Michael Klatt immer wieder und verweist auf die finanzielle Misere auf dem Betzenberg. Das Problem: Der FCK ist als Tabellen-13. nach der Hinrunde meilenweit von der Bundesliga entfernt. Das weiß auch Meier, der in Kaiserslautern als Nachfolger des überraschend zurückgetretenen Tayfun Korkut am Montag (20.15 Uhr) beim Tabellenzweiten und Aufstiegsfavoriten Hannover 96 sein Debüt gibt.

"Wir müssen über 90 Minuten eine fehlerfreie Leistung zeigen", sagte Meier am Freitag. "Ich habe hier aber eine charakterlich einwandfreie Mannschaft vorgefunden, die leistungsbereit ist." Personell fehlen den Pfälzern am Montag nur der langzeitverletzte Mensur Mujdza (Aufbautraining nach Knie-Operation), der erkrankte Zoltan Stieber sowie der für Kamerun beim Afrika-Cup spielende Jacques Zoua.

Die finanzielle Notlage seines neuen Arbeitgebers soll den Zielen aber nicht im Wege stehen: "Ich kann keine Meisterschaft versprechen. Aber wir müssen von Anfang an gut arbeiten und alle zusammen versuchen, den FCK in eine gute und erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte Meier schon bei seiner Vorstellung auf dem Betzenberg.

Der chronisch klamme Klub muss aus wirtschaftlichen Gründen in naher Zukunft in die Eliteklasse zurückkehren. Denn ohne Bundesliga kann der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger nicht überleben - die Strukturen in Kaiserslautern sind nicht zweitligakompatibel. Um handlungsfähig zu bleiben, hatte der FCK zu Saisonbeginn einen Kredit in Höhe von drei Millionen Euro aufgenommen.