1899 Hoffenheim | Transfer Vargas wechselt nach Mexiko

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den chilenischen Stürmer Eduardo Vargas an den mexikanischen Meister Tigres UNAL verkauft. Der Klub aus Monterrey gab am Freitagabend die Verpflichtung des 27-Jährigen bekannt.

Als Ablösesumme sollen rund sechs Millionen Euro an die TSG fließen - diesen Betrag hatte auch Hoffenheim 2015 für Vargas an den SSC Neapel gezahlt. Vargas war in Hoffenheim stets hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hatte in 29 Bundesliga-Spielen nur zweimal getroffen. In der laufenden Saison reichte es nur zu fünf Kurzeinsätzen.