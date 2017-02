1. FSV Mainz 05 | Martin Schmidt Zwischen Bremen-Spiel und Bayer-Gerücht

FSV-Sportdirektor Rouven Schröder verwies in diesem Zusammenhang auf das gute Verhältnis zu den Leverkusenern und dass es, sollte an der Thematik etwas dran sein, mit Sicherheit eine Kontaktaufnahme geben würde. Außerdem sei ja in Leverkusen noch "ein bestehender Trainer" im Amt. Diesen Trainer, ebenfalls auf die Thematik angesprochen, wundert in diesem Geschäft gar nichts mehr. "Das gehört dazu", meinte Roger Schmidt vor dem Auswärtsspiel der Leverkusener in Augsburg und war in seiner Wortwahl etwas sachlicher als Bayer-Sportdirektor Rudi Völler, der den Kollegen der Deutschen Presse Agentur den Begriff "Schwachsinn" in die Notizblöcke diktierte.