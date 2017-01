1. FC Kaiserslautern | 90. Geburtstag Werner Liebrich - "Der Fahrer" aus der Pfalz

Selbst von der englischen Presse wurde Liebrich nach einem Freundschaftsspiel gegen England im Wembley-Stadion als "Löwe von Wembley" gefeiert. Als einer der ersten Deutschen beherrschte Liebrich das seitliche Hineingrätschen in den Gegner perfekt. Bei dem von den Engländern übernommenen "sliding tackle" wurde der Ball per Grätsche erobert ohne den Gegenspieler zu foulen.

Am 20. März 1995 starb Werner Liebrich im Alter von nur 68 Jahren in Kaiserslautern.

Liebrich scheute auch nach dem WM-Titel von 1954 Interviews und Auftritte in der Öffentlichkeit. Er war keiner, der das Rampenlicht und großen Ruhm suchte. "Was wir in unserer aktiven Zeit erlebt haben, hat uns geformt - dieses Erlebnis kann uns niemand nehmen, während heute doch vieles vom Geld diktiert wird", sagte Liebrich später. Nach seiner aktiven Zeit arbeitete er in einem Schuhladen und machte sich mit einem Zeitungsgeschäft selbstständig. Am 18. Januar wäre Werner Liebrich 90 Jahre alt geworden. Er starb 1995 in seiner Heimatstadt Kaiserslautern.