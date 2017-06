1. FC Kaiserslautern | Rücktritt Uwe Stöver verlässt den FCK

Uwe Stöver, früher selbst Bundesligaprofi und bei den Pfälzern in der Vergangenheit unter anderem auch als A-Jugend und U23-Trainer tätig, war seit Mai 2016 als Sportdirektor beim FCK unter Vertrag. Er war damals von Holstein Kiel zurück in die Pfalz gekommen, um den Traditionsverein nach dem Querelen um den Abgang von Stefan Kuntz wieder in die Spur zu bringen.