1. FC Kaiserslautern | Porträt Robin Koch - Ganz der Vater

Der Name Koch steht beim 1. FC Kaiserslautern für Qualität in der Abwehr. Kann der junge Robin Koch die großen Fußstapfen seines Vaters Harry füllen?

Am 2. Oktober 2016 war es soweit. Robin Koch stand beim 0:0 des 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal für die Profimannschaft der Roten Teufel auf dem Platz – auch dank des Innenverteidigers stand beim torlosen Unentschieden gegen Arminia Bielefeld hinten die Null.

Der Sohn der FCK-Legende Harry Koch wurde am 17. Juli 1996 in Kaiserslautern geboren. Zwei Monate zuvor war der Papa mit dem 1. FC Kaiserslautern zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen – um eine Woche später den DFB-Pokal zu gewinnen und nach dem Wiederaufstieg sensationell Deutscher Meister 1998 zu werden.

Es waren turbulente und interessante Zeiten im Hause Koch. Beim 1. FC Kaiserslautern machte der kleine Robin im Alter von fünf Jahren auch die ersten Fußballversuche. Als 2003 die Zeit von Harry, nach 220 Spielen, beim 1.FC Kaiserslautern endete, zog die Familie nach Dörbach in der Nähe von Trier. Dort, bei der Eintracht, spielte Harry dann auch bis zum Ende seiner aktiven Karriere 2006.

Die Trierer waren dann etwas später auch überzeugt vom Talent von Robin Koch. Als 13-Jähriger wechselte er vom SV Dörbach zum Moselclub. Schon damals war für Harry Koch klar, dass es auch beim Sohn in Richtung Profikarriere gehen könnte. In der Saison 2014/15 rückte Robin Koch bei der Eintracht zunächst in den Kader der zweiten Mannschaft auf, wurde aber bereits im September 2014 im Regionalligateam eingesetzt. Dort etablierte sich der 18-Jährige sehr schnell, wurde zum Stammspieler und kehrte dann zur neuen Spielzeit zum 1. FC Kaiserslautern zurück.