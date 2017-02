1. FC Kaiserslautern | SV Sandhausen Pfalz gegen Kurpfalz – ein Vergleich

1998 war Kaiserslautern letztmals Deutscher Meister. Sandhausen kickte damals in der Oberliga Baden-Württemberg. Knapp 20 Jahre später spielen beide mindestens auf Augenhöhe.

Daniel Halfar (l., FCK) und Tim Kister (Sandhausen) treffen am Freitag aufeinander

Zweifelsohne hat der 1. FC Kaiserslautern jede Menge Tradition. Viermal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, Fritz-Walter-Elf, berauschende Siege gegen die Bayern oder Real Madrid. Im Vergleich dazu ist die Erfolgshistorie des SV Sandhausen sehr bescheiden. Deutscher Amateurmeister 1978 und 1993, dazu der Aufstieg in die 2. Bundesliga 2012 – das war's.

Wenn beide Vereine am Freitagabend (18:30 Uhr) auf dem Betzenberg aufeinandertreffen, ist es zwar immer noch das Duell des großen pfälzischen Vereins gegen die kleinen Kurpfälzer, sportlich aber unterscheidet beide nicht mehr all zu viel. Im Gegenteil: Sandhausen steht aktuell besser da als der 1. FC Kaiserslautern.

92 Kilometer trennen die beiden Städte

Sandhausen ist mit knapp 15.000 Einwohnern die aktuell kleinste Zweitligastadt, ca. 6.500 Zuschauer kommen in der Regel zu den Heimspielen. Auswärtsfahrer im SVS-Trikot sind überschaubar, der Gästeblock wird niemals voll. Kaiserslautern hingegen hat über 100.000 Einwohner, das Fritz-Walter-Stadion thront über der Stadt. Wenn oben auf dem "Betze" das Licht angeht, dann steht alles wie elektrisiert im FCK-Bann.

Mehr als 18.000 Mitglieder hat der FCK. Überschaubar hingegen die Mitgliederzahl beim SV Sandhausen: 767! Auch deswegen haben die Sandhäuser sich den Spitznamen "Dorfverein" selbst verliehen. Mit diesem Image spielen sie gerne und das machen sie gut. Egal wo der SVS hinkommt wird er unterschätzt, als der ewig Kleine, der eh bald wieder absteigt.

Sandhausen trotzt den Punkteabzügen

Doch schon im fünften Jahr nacheinander mischen sie munter mit in der zweiten Liga. Sogar ein zweifacher Punkteabzug (Saison 2014/2015 und 2016/2016 – jeweils 3 Zähler) wegen Lizenzverstößen konnte die Kicker vom Hardtwald nicht daran hindern, Jahr für Jahr die Klasse zu halten.

In der aktuellen Saison überrascht Sandhausen wieder. Das Team von Trainer Kenan Kocak steht nach 20 Spieltagen auf Platz sieben in der Tabelle. Ohne große Sorgen nach unten und sogar noch mit einer kleinen Chance, in den Aufstiegskampf einzugreifen.

Kaiserslautern steht mehr unter Druck

Beim 1. FC Kaiserslautern ist immer Druck unterm Kessel. Sportlich hat sich die Mannschaft von Trainer Norbert Meier zwar gefangen, dennoch genügt der 12. Platz nicht den Ansprüchen des Vereins. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Uwe Stöver und den Vorstandsvorsitzenden Thomas Gries mahnen zwar immer wieder zum Umdenken, dass die großen Zeiten vorerst vorbei sind. Bei einem großen Teil der Fans will diese Botschaft aber einfach nicht ankommen.

Immer noch sonnen sich viele FCK-Anhänger in alten Erfolgen. Pochen auf ihre Tradition, die langsam verblasst. Vom Fan-Potential der Pfälzer träumen sie in der Kurpfalz. Beim Pokalspiel gegen Schalke 04 vergangene Woche war das Hardtwaldstadion mit 15.000 Zuschauern erstmals ausverkauft. Allerdings kamen mindestens genau so viele königsblaue Fans wie Schwarz-Weiße.