1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen Mainz verliert zuhause gegen Bremen

Der FSV Mainz 05 kann schon seit drei Jahren nicht gegen Werder Bremen gewinnen. Wie auch am 21. Spieltag, an dem die Mainzer zuhause 0:2 verloren.

Die Mainzer konnten sich nicht auf ihre Heimspielstärke verlassen und vielleicht haben sie sich auch zu sehr darauf verlassen. In der ersten Halbzeit wirkten die Mainzer verschlafen und überrascht von der Entschlossenheit der Bremer. Die Mainzer fanden keine Mittel gegen die bissigen und laufstarken Gäste. Einziger Farbtupfer im Spiel der 05er waren ihre bunten Fastnachtstrikots.

Erst in der zweiten Halbzeit erwachte Mainz aus seiner Lethargie und spielte schwungvoller. Der Ball fand jedoch nicht den Weg ins gegnerische Tor.

Die Bremer kamen mit hoher Spannung und sehr fokussiert nach Mainz. Trainer Alexander Nouri war extra einen Tag früher als üblich schon am Donnerstag angereist, "um Selbstvertrauen und Überzeugung zu stärken". Und diese Strategie ist aufgegangen: Von der ersten Minute an machten die Bremer Druck und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Für die starke Anfangsphase belohnte sich Werder mit einem Treffer: Serge Gnabry verwandelte die Ecke in der 15. Minute mit einem Kopfball zum 1:0.