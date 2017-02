1. FC Kaiserslautern | Betze-Anleihe "In guten wie in schlechten Zeiten"

"In guten wie in schlechten Zeiten"

Seit Sonntag existiert eine Online-Petition, in der treue FCK-Anhänger sich outen, das gezeichnete Geld der Betze-Anleihe nicht wieder zurück haben zu wollen. Eigentlich sollte genau dieses Geld in das Nachwuchsleistungszentrum gesteckt werden. Es wurde aber auch anderweitig genutzt um etwa laufende Kosten zu begleichen oder Spielertransfers. Offen kommuniziert wurde das vom damaligen FCK-Boss Stefan Kuntz nicht. Fakt ist: das Geld ist weg. Unverständnis und Frust über dieses Verhalten zeigen beispielweise die Mitglieder der "FCK-Freunde Mutterstadt" wie Cordula Häde-Volk. "Natürlich war ich sauer. Aber nicht auf den Verein sondern auf die damaligen 'Vorturner'. Ich will auch gar nicht mehr wissen, welche Löcher da gestopft wurden."

Doch der Fan-Club zeigt sich hilfsbereit gegenüber seinem Verein. Statt die gezeichnete Summe, immerhin 500 Euro, zurückzufordern, will sie mit dem Geld den FCK weiter unterstützen. "In guten wie in schlechten Zeiten. Deswegen möchte ich auf gar keinen Fall dieses Geld zurück. Wir hoffen ja, dass es viele Leute geben wird, die genauso denken wie wir und das dann auch wirklich was dabei rumkommt."