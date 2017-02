1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga Früher war bei den Roten Teufeln alles besser

Horst Eckels 85. Geburtstag war auch ein Tag an dem sich die gesamte FCK-Erfolgsgeschichte versammelte. Weltmeister, deutsche Meister oder Trainer-Legenden.

Die aktuelle Situation des pfälzischen Traditionsvereins wurde bei aller Freude jedoch nicht außen vor gelassen - im Gegenteil: "Ich bin schon ab und zu ein bisschen traurig, wenn man das sieht, was aus dem Verein geworden ist", beschreibt ein sichtlich betroffener Andreas Brehme seine gemischte Gefühlslage. Auch bei Ex-Abwehrspieler Axel Roos mischt sich Wehmut in die Partystimmung: "Wir haben damals gemeinsam mit Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel etwas aufgebaut, und das ist dann innerhalb von zehn Jahren vernichtet worden. Das tut schon weh." Die viel beschriebene FCK-Familie, die den Verein einst so stark gemacht hatte, ist Geschichte.