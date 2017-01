Fußball | 2. Bundesliga Stürmer-Lotto beim 1. FC Kaiserslautern

Defensiv läuft es beim 1. FC Kaiserslautern, offensiv geht dagegen so gut wie gar nichts. Genau da will Neu-Trainer Norbert Meier ansetzen. Doch auf welchen seiner Stürmer kann er setzen?

Es war das große FCK-Problem der Vorrunde: mangelnde Torgefährlichkeit. Nur 11 Tore in 17 Spielen. Und rechnet man die zwei 3:0-Siege gegen den VfL Bochum und Dynamo Dresden noch raus, dann liest es sich noch schlimmer: nur 5 Treffer in 15 Spielen. Eigentlich die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Und jetzt?

Kacper Przybylko? Der strebt seiner Bestform entgegen. Der spielstarke Stoßstürmer hat seine Verletzungsodyssee überwunden. Der Fuß, der erst gebrochen war, an dem dann nach der OP die Schraube klemmte, und der dann nach einem Schlag im Training nochmal wochenlang entzündet war, ist wieder voll belastbar. Zwei Treffer in zwei Testspielen haben dem intelligenten Angreifer wieder Selbstvertrauen gegeben. Plant Meier mit ihm ganz vorne, oder doch eher rechts? Das bleibt abzuwarten.

Lukas Görtler? Der hat das Zeug zum Publikumsliebling. Ein Kämpfer, den die Westkurve schon huldigt; er gibt nie auf und bleibt immer locker. Görtler ist als Gute-Laune-Faktor in der Mannschaft längst unverzichtbar. Das Problem: Er kommt viel zu selten in Tor-Nähe, und wenn, dann wirkt es oft ein bisschen überhastet.

Norbert Meier lässt auch im Trainingslager in San Pedro del Pinatar in Spanien noch überhaupt keine Tendenz erkennen, wie er den FCK-Angriff zusammenstellen wird. Der Trainer gibt konsequent allen Spielern bisher die gleiche Chance sich in den Testspielen zu präsentieren. Es bleibt also spannend, mit wem Meier sein Versprechen einlösen will, dass die Mannschaft wieder besseren Fußball spielt und vor allem häufiger trifft. Stürmerlotto in Lautern