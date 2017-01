1. FC Kaiserslautern | Crowdfunding Fans sammeln Geld für den FCK

Finanziell steht der 1. FC Kaiserslautern schlecht da. Nun wollen FCK-Fans dem Verein helfen und Geld sammeln. Die Aktion hat eher symbolischen Charakter, zeigt aber die unbändige Leidenschaft der Betze-Fans.

Ein Fanclub des 1. FC Kaiserslautern sammelt Geld für den finanziell klammen Verein

"Wie können wir dem Verein helfen?" Diese Frage haben sich die Mitglieder des FCK-Fanclubs "Betze Rebels" schon lange gestellt. Sebastian Sutter und seine Kumpels hatten die Idee mit einem sogenannten "Crowdfunding". Das bedeutet, dass jeder, der mitmachen will, den für ihn möglichen Betrag auf ein Treuhandkonto überweist. Ist das Ziel (16.531 Euro) erreicht, geht das Geld an den 1. FC Kaiserslautern, der es wiederum in sein Nachwuchsleistungszentrum investiert.

"Damit soll die Möglichkeit geschaffen werden, gezielt in unseren Verein zu investieren. Andererseits erhalten Fans die Chance auf ein einmaliges Erlebnis mit ihrem FCK", so Initiator Sebastian Sutter im SWR-Interview. Die Aktion läuft unter dem Titel "FCK Fans fer de Betze".

FCK-Finanzvorstand freut sich über die Initiative

Beim Verein wurde die Aktion sehr wohlwollend aufgenommen. Die Liebe der Fans zum Verein scheint unermesslich. "Wir sind sehr froh über diese tolle Idee und den Einsatz von Sebastian Sutter und dem Fanclub Betze Rebels und unterstützen diese Aktion natürlich gerne", sagt FCK-Finanzvorstand Michael Klatt. "Eine solche Initiative zeigt einmal mehr, dass sich der FCK auf seine treue Anhängerschaft verlassen kann, und dies gerade auch in schwierigen Zeiten. Jede Spende hilft dem FCK, wir können derzeit jeden Euro gebrauchen um die Zukunft des Vereins in die richtige Richtung zu lenken", so der Finanzvorstand weiter.

Ist die Summe von 16.531 Euro durch die Sammelaktion der Fans erreicht, dürfen per Losverfahren ausgesuchte Fans der Roten Teufel in der Museumsloge des Stadions ein Heimspiel ihrer Mannschaft verfolgen, inklusive VIP Service. Zusätzlich wird es noch einige Sonderverlosungen unter allen Unterstützern der Crowdfunding-Kampagne geben. Dazu gehören unter anderem ein von der kompletten Mannschaft signiertes Trikot oder eine Trainingseinheit mit dem Trainerteam der Lizenzspielermannschaft.

Investition in die Zukunft

Die Jugendspieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum sind die Zukunft des Vereins. Ziel der Aktion ist es, so Initiator Sebastian Sutter, "dass die gesammelten Gelder zweckgebunden und ausschließlich in das NLZ investiert werden. Der FCK hat zugesagt, das Geld für anstehende Maßnahmen am Fröhnerhof zu nutzen."

Beim 1. FC Kaiserslautern steht die laufende Saison für einen Neuanfang. Wirtschaftlich ist die Situation angespannt. Auf seine Fans konnte sich der FCK in seiner großen Historie bisher immer verlassen. Nach dem Motto "Jeder gibt, soviel er kann" soll eine bessere Ausgangsbasis geschaffen werden.