1. FC Kaiserslautern | FC Barcelona Bakero zurück auf dem Betzenberg

Es war der wohl wichtigste Treffer seiner Karriere: José Maria Bakero traf am 06.11.1991 auf dem Betzenberg in der letzten Minute zum 1:3 für den FC Barcelona ins Tor des 1. FC Kaiserslautern – und die Pfälzer damit ins Mark.

Nach dem 2:0-Heimerfolg im Hinspiel setzten sich die Katalanen durch das Kopfballtor Bakeros in der zweiten Runde des damaligen Europapokals der Landesmeister doch noch durch – dank der Auswärtstorregelug. Damit blieb einem der größten Spiele in der Geschichte des FCK die Krönung versagt.

Nun kehrte Bakero auf den Betzenberg zurückgekehrt. Am Dienstag besuchte er mit seiner Tochter und einem spanischen Fernsehsender das Fritz-Walter-Stadion – und erinnerte sich an sein legendäres Tor, das nun schon über 25 Jahre her ist.