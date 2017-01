1. FC Kaiserslautern | Start ins Trainingslager Auf der Suche nach Offensiv-Power

Die Lauterer fliegen ins Trainingslager nach Spanien. Besonders die vergebenen Torchancen und Probleme in der Offensive sollen abgestellt werden. Keine einfache Aufgabe für den neuen Trainer Norbert Meier.

Elf Tore in 17 Spielen - in der Hinrunde der 2. Bundesliga brannte der 1. FC Kaiserslautern wahrlich kein Offensiv-Feuerwerk ab. Zusammen mit dem Karlsruher SC und St. Pauli stellten die Roten Teufel die harmloseste Offensive der gesamten Liga. Dazu kamen zahlreiche hochkarätige Torchancen, welche die Lauterer reihenweise vergaben. Die Problemzone Sturm hatte in der Hinrunde einen Hauptanteil daran, dass der FCK auf einem enttäuschenden 13. Platz landete.

In der Rückrunde soll sich das schnellstens ändern. Der neue FCK-Trainer Norbert Meier will, dass seine Lauterer Offensive endlich wieder für mehr Torgefahr sorgt. Erste Impulse kann Meier dafür im Trainingslager in San Pedro del Pinatar setzen. Der SWR wird live vor Ort berichten.

Der Neue auf dem Betze: Norbert Meier will an der FCK-Offensive feilen.

Eine Woche lang werden sich die Lauterer in der spanischen Sonne auf den Beginn der Rückrunde vorbereiten. "Wenn man das Wetter in Deutschland sieht, ist es ein weiser Entschluss ins Trainingslager zu fahren", sagt Norbert Meier.

Ein Schwerpunkt dabei wird sein, die Offensivleistung der gesamten Mannschaft zu verbessern. Verzichten muss Meier dabei allerdings auf Stürmer Jacques Zoua, der Kameruner spielt mit der Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. "Wir wollen aber auch an der Fitness arbeiten, sowie die technisch-taktischen Dinge in den Vordergrund stellen", sagt Meier. "Es gibt eine Menge zu tun und das wissen wir auch", so Meier.

Mit vier Nachwuchskräften nach Spanien

Im Trainingslager wird der FCK zwei Testspiele gegen Schweizer Gegner absolvieren: Am 15. Januar geht es gegen den FC Lugano, vier Tage später treffen die Lauterer auf Neuchatel Xamax. "Wir werden uns in Ruhe vorbereiten und dann alles analysieren", sagt Norbert Meier. Mit Wilfried Sarr, Florian Pick, Dino Bajric, und Nils Seufert wird Meier vier Nachwuchsspielern die Chance geben sich im Trainingslager zu beweisen. Das junge Quartett war bereits beim 2:0 Sieg im Testspiel gegen Elversberg dabei.