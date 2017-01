1. FC Kaiserslautern | Trainingslager Auf der Suche nach dem Torriecher

Elf Tore in 17 Spielen - in der Hinrunde der 2. Bundesliga brannte der 1. FC Kaiserslautern wahrlich kein Offensiv-Feuerwerk ab. Ob Meier die Stürmer Extraschichten einlegen lässt oder lieber an der Psyche arbeitet? In unserem Liveblog gibt es alle Informationen zum Trainingslager.