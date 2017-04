Wir Rheinland-Pfälzer fahren wieder sicherer. Unfälle in Rheinland-Pfalz: Die Schattenseite der Mobilität. Bis in die Siebziger Jahre waren Jahr für Jahr mehr Verkehrstote zu beklagen. Sicherheitstechnik in den Fahrzeugen, der Ausbau des Rettungswesens, bauliche Veränderungen auf den Straßen sowie Aufklärung und Kontrollen durch die Polizei trugen in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Rückgang bei.



Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen 1950–2016