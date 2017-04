Zoo Hannover Tierpfleger schlagen junge Elefanten

Im Herbst 2016 hatten die Tierschützer mehrere Kameras in der Elefantenanlage des Zoo Hannover installiert und dabei dokumentiert, wie unterschiedliche Pfleger Jungtiere mit einem sogenannten Elefantenhaken schlagen. Ein Pfleger reißt ein Jungtier am Hals nach oben, der Elefant schreit deutlich hörbar auf. Ein anderer schlägt einem kleinen Elefanten mit Wucht auf den Kopf. In einer Szene ist zu sehen, dass ein Jungtier flüchten möchte. Daraufhin kommen zwei weitere Pfleger und drohen mit dem Elefantenhaken. Die Tiere werden durch Schläge und Gewaltandrohungen dazu gebracht, sich im Kreis zu drehen, sich auf das Hinterteil zu setzen oder "Männchen" zu machen.

Auch die hessische Tierschutzbeauftragte, Dr. Madeleine Martin, kritisiert diese Art der Elefantendressur scharf: "In einem Zoo würde ich so etwas überhaupt nicht vermuten, mit dem Anspruch den der Zoo stellt. Der Elefantenhaken wird doch sehr regelmäßig eingesetzt und auch deutlich eingesetzt. Es macht mich traurig."

Die Elefanten im Zoo Hannover werden nach der sogenannten "Direct-Contact-Methode" gehalten. Der Direktor des Frankfurter Zoos und ein Nachfolger von Bernhard Grzimek, Professor Manfred Niekisch, hält die "Direct-Contact-Methode" für nicht mehr zeitgemäß. Der Tierpfleger steht dabei in unmittelbarem Kontakt zu den Elefanten und ist in deren Herde integriert. Im Interview mit REPORT MAINZ sagt Direktor Niekisch: "Schläge und Ketten sind Dinge aus der Vergangenheit, wo der Mensch dachte, er müsse ein Tier beherrschen. Wir wissen heute, dass es sehr viel schöner ist für das Tier und auch für die Besucher, wenn sich die Tiere so verhalten, wie sie es auch in natürlicher Weise tun."