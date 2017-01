in makelloses Lächeln und ein herzhafter Biss – trotz Zahnverlust – das versprechen Zahnimplantate. Immer weniger Patienten sind mit Brücken und Prothesen zufrieden. Sie wollen eigene „echte“ Zähne. Eine Million Implantate werden jedes Jahr in Deutschland eingesetzt, die allermeisten aus ästhetischen Gründen. Kosten pro Zahn: Mindestens 1.000 Euro. Allerdings ist es alles andere als sicher, dass die teuer bezahlten Implantate auch langfristig halten. Bei 20 bis 40 Prozent der Patienten kommt es zu Komplikationen.

Das Einsetzen von Implantaten in den Kiefer ist heute Routine. Ein künstlicher Zahn besteht aus einer Titanwurzel, einem Aufbauelement und schließlich der Krone. Der Arzt präpariert das Zahnfleisch und fräst mit einem dünnen Spezialbohrer ein Loch in den Kieferknochen. Dann schraubt er den Titanstift in den Knochen und näht das Zahnfleisch über dem Implantat wieder zu. Nach einer mehrmonatigen Einheilphase kann der Arzt das Aufbauelement in das Implantat einfügen und darauf die Zahnkrone befestigen.