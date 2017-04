Parasitologie Gruselkabinett der Parasiten des Menschen

Sie wandern unter unserer Haut entlang oder nisten sich in unseren Augen ein – winzige Parasiten. Eine Tour durch die Welt der gruseligsten Parasiten des Menschen. Ihr Tour-Guide: Dr. Para Situs!

„Tadaaa! Willkommen im Gruselhaus von Dr. Para Situs! Das bin ich! Wollen Sie etwas über Parasiten lernen? Und sich ein bisschen gruseln? Na dann hereinspaziert!! Bei mir können Sie eine Reise durch die Welt der schlimmsten Parasiten erleben! Und da sind wir auch schon: unser erster Kandidat! Die Leishmanien! Winzig klein, einzellig – aber wandelbar! Je nach Wirt verändern sie ihre Form! Kommen überall vor, wo es tropisch warm ist – dank Klimawandel auch immer häufiger im Mittelmeerraum! Als Wirt benutzen sie gern die Sandmücke – wenn die den Menschen sticht ist mit ihrem Speichel – schwupps! – so ein kleiner Parasit unter Ihrer Haut! Was er da anrichtet, nennt man auch Orientbeule – Sie können sich denken, warum! Doch erstmal kein Strandurlaub mehr, was?!

Z wie Zerkarien

Tja, aber auch im Badesee können Parasiten lauern! Hier, die Zerkarien! Das sind die Larven von Saugwürmern – sieht aus wie ein Mini-Fisch, oder? Sie bohren sich durch die Haut von Enten und entwickeln sich in deren Darm dann zu geschlechtsreifen Saugwürmern. Manchmal verwechseln die kleinen Zerkarien aber Enten und badende Menschen! Und bohren sich durch deren Haut! Wir bekommen Pusteln und Quaddeln – die Zerkarien sterben! Denn für sie sind wir als Wirt eigentlich völlig ungeeignet! Hier gelingt das besser! In den Tropen leben Süßwasserschnecken, die sind super Wirte für die Saugwürmer! Da nisten sich sogar mal gern zwei gleichzeitig ein: Die Pärchenegel – oder auch Nilwürmer genannt! Kletten immer zusammen, die zwei. Stellen Sie sich vor: Das Weibchen lebt nach der Kopulation in der Bauchfalte des Männchens weiter, nur die beiden Enden gucken raus! Naja und diese Würmchen können Bilharziose auslösen – also Darm, Leber oder Blase entzünden… und dort Jahrzehnte lang weiterleben!“

Von Augenwürmern bis Vampirfischen