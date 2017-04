Psychologie Die Liebe und das Geld

Geld in Beziehungen ist für viele ein Tabu-Thema. Dabei wäre es so wichtig, rechtzeitig darüber zu sprechen. Ein Paarberater sagt, wie es geht.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Geld und Liebe

Auf einer Tafel steht in der Mitte der Begriff „Geld“. Kreisförmig darum angeordnet sind sechs Wörter für erstrebenswerte menschliche Resourcen: „Vitalität“, „Sicherheit“, „Liebe“, „Selbständigkeit“, „Erfolg“ und „Macht“. Passanten sollen einkreisen, was Geld für sie bedeutet. Die Beteiligung ist gut und das Thema scheint zu interessieren. Am Ende liegen Sicherheit und Erfolg vorne. Liebe und Vitalität sind abgeschlagen. Die Frage, ob Geld in der Beziehung ein Streitthema sei, beantworten alle Gefragten mit Nein. Daraufhin starten wir einen Aufruf im Internet: Wir suchen Protagonisten, die bereit sind detaillierter über ihren Umgang mit Geld in der Partnerschaft zu reden. Doch niemand will mitmachen. Lediglich ein Kommentar auf Facebook ist die Ausbeute: „Bei Geld hören Liebe und Freundschaft auf.“

Geld regelt keine persönlichen Beziehungen

Der Paarberater und Sachbuchautor Michael Mary hat sich mit dem Thema beschäftigt und sogar ein Buch über Geld und Liebe geschrieben. Für ihn steht fest: „Geld ist grundsätzlich ein Mittel zur Regelung von Geschäften zwischen Fremden. Also Geld ist in die Welt gekommen, um Warenverkehr zwischen einander fremden Personen zu ermöglichen. Deshalb ist Geld erst mal kalt. Das heißt wir machen ein Geschäft. Ich geb dir eine Ware oder Dienstleistung, bekomm dafür Geld. Dadurch sind wir entschuldet, gehen auseinander und müssen nichts mehr miteinander zu tun haben. Geld ist niemals in die Welt gekommen um persönliche Beziehungen zu regeln.“ Das wird mehr als deutlich, wenn man Händler an der Frankfurter Börse beobachtet. Hier geht es nur um den nackten Zahlenwert des Geldes. Niemand auf dem Parkett käme auf die Idee, Geld eine andere Bedeutung zu geben, als die des zählbaren Wertes.

Geld in der Partnerschaft

Mary spricht von dem „kaltem Geld“, dem Geschäftsgeld. „Sobald Geld in den persönlichen Lebensbereich kommt, oder in eine Freundschaft oder gerade in eine Paarbeziehung, dann kann es nicht mehr kaltes Geld bleiben“, so der Beziehungsexperte. Wer in einer Paarbeziehung lebt, sollte wissen: Geld hat hier unterschiedliche Funktionen. Schließlich sei eine Beziehung ja auch niemals eindimensional, sondern habe immer mehrere Ebenen, so Mary: „Es gibt eben die partnerschaftliche, die freundschaftliche und die Liebesebene und je nach dem auf welcher Ebene es vorkommt hat es eine andere Bedeutung, und man muss anders damit umgehen.“

Gleiches Geld – andere Bedeutung

Das partnerschaftliche Geld etwa wird ausgehandelt. Es berücksichtigt die Situation des Partners. Klassisches Beispiel: Einer betreut die Kinder, der andere verdient dafür das Geld. Oder einer bezahlt das Haus, der andere richtet es ein. Hier gibt es klare Absprachen zwischen den Partnern, was jeder zu leisten hat. Die Partner könnten hier die Leistungen des anderen einfordern, so Mary.

Anders ist es beim freundschaftlichen Geld: Es soll den Partner unterstützen – zum Beispiel mit einer geschenkten Reise, um ihm so den gemeinsamen Urlaub zu ermöglichen. Oder ein Partner finanziert dem anderen Partner ein Hobby. Hier kann der Finanzier eine Gegenleistung erwarten.

Und dann gibt es da noch das Liebesgeld! Das wird ausgegeben, um zu zeigen, wie sehr man den anderen liebt. Es ist geschenkt. Eine Gegenleistung gibt es nicht, kann aber ersehnt werden.

Keine Formel