Wanderfalken bewachen Künstler der Lüfte

Dass man die Tiere in freier Wildbahn in Rheinland-Pfalz überhaupt noch beobachten kann, ist heute nicht selbstverständlich. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galten Wanderfalken in Deutschland faktisch als ausgestorben. Anfang der 80er-Jahre gründete der NABU den Wanderfalkenschutz, der auch vom Deutschen Alpenverein und Pfälzer Kletterern unterstützt wird. Durch einzelne Auswilderungsprojekte sowie gezielte Schutzmaßnahmen stieg die Brutpaarzahl der Wanderfalken seit 1986 wieder langsam an. In der Südpfalz hat die gezielte Besiedelung mit ein oder zwei Brutpaaren begonnen, weiß Vogelschützerin Sybille Krauß: "Inzwischen haben wir eine recht stabile Population in der Südpfalz und es ist sehr schön zu sehen, wie sich das auch durch unsere Unterstützung weiter entwickeln konnte."