"Stromfresser" Internet Wie viel Energie braucht das Netz?

Hintergrund: Wie können Rechenzentren effizienter werden?

Für die Betreiber von Rechenzentren sind die Stromkosten oft der größte Posten der Betriebskosten. Viele IT-Unternehmer wollen daher effizienter werden. Hierfür gibt es laut einer Studie des Borderstep Instituts zahlreiche Möglichkeiten. Gerade die Kühlung der Server könne noch optimiert werden. Erste Erfolge zum Einsparen der Stromkosten gibt es schon jetzt: So müssen heute viele Rechenzentren nicht mehr so stark gekühlt werden, weil die moderne Technik höheren Temperaturen standhält. Weitere Einsparungspotential bestehen laut der Studie in der effizienteren Auslastung der Server. So können Server stromsparender arbeiten, wenn sich ihr Leistung an der IT-Last anpasst: Ist die Auslastung eines Server gering, geht ein Teil in eine Art Stand-by-Betrieb. Sie verbrauchen dann weniger Strom. Darüber hinaus kann laut dem Borderstep Institut auch an Strom gespart werden, indem kleinere Rechenzentren zusammen gelegt werden.