NABU: Stunde der Wintervögel Im Südwesten dramatisch weniger Vögel

Am Wochenende waren die Menschen bundesweit aufgerufen, die Wintervögel in ihrem Garten oder im Park zu zählen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Es gibt deutlich weniger Gartenvögel als im Vorjahr.

Am vergangenen Wochenende - von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar - hatte der Naturschutzbund NABU wieder zur Teilnahme an seiner traditionellen "Stunde der Wintervögel" aufgerufen. Jeder, der Lust hatte, sollte eine Stunde lang die Vögel auf dem heimischen Balkon, im Garten oder Park beobachten, zählen und anschließend dem NABU melden. Bundesweit haben sich rund 60.000 Menschen beteiligt.

Das erste Ergebnis ist ernüchternd: Es gibt deutlich weniger Gartenvögel als im Vorjahr. Dieser Trend gilt zwar bundesweit, insgesamt ist der Vogelmangel im Westen Deutschlands aber dramatischer als im Osten. Besonders schlimm sieht die Lage im Südwesten, also auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, aus.

Die "Stunde der Gartenvögel" hat in Rheinland-Pfalz zu einer Rekordbeteiligung geführt. Rund 4.000 Menschen haben eine Stunde lang die Wintervögel in ihrem Garten oder im Park gezählt.

Der Trend, der sich in den letzten Wochen abgezeichnet hat, wurde bestätigt. Auch in Baden-Württemberg sieht es schlecht aus für die Vögel, die ihre Jungen in Baumhöhlen oder Mauerlöchern aufziehen. Gerade bei Kohl- und Blaumeisen gibt es in Baden-Württemberg einen Rückgang von über 40 Prozent.