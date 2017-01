Um das Audio abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Auch in diesem Jahr ist die Silvesterfeier in Köln wieder ein Thema. Diesmal allerdings nicht, weil die Polizei zu schwach besetzt war, sondern weil sie in einem Tweet das Wort "Nafri" benutzt hat. Eine Abkürzung für nordafrikanische Intensivtäter. Zur politischen Debatte darum Armin Hering im Gespräch mit SWR1-Korrespondet Frank Wahlig.