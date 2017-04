Zu viel Zucker in Lebensmitteln Im Schnitt 29 Würfelzucker pro Tag

Der Zucker im Kaffee oder der Zucker, mit dem wir Kuchen backen, ist nur ein Bruchteil der Menge, die wir tatsächlich täglich verbrauchen. Der meiste Zucker ist versteckt, in allen möglichen verarbeiteten Lebensmitteln. Die Industrie packt den Zucker nicht nur in Süßigkeiten, sondern auch in Fruchtjoghurts, in Frühstücks-Flocken oder in Softdrinks. Selbst in herzhaften Lebensmitteln ist oft Zucker enthalten, etwa in der Fertigpizza, im Kartoffelsalat oder in der Currywurst.