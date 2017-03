Zeichen des Klimawandels Hitzewelle in der Arktis

Nach dem Wärmerekord im vergangenen Jahr haben Klimaforscher weitere alarmierende Wetterdaten aufgezeichnet: In der Arktis wurden im vergangenen Winter ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen.

In der Arktis steigen die Temperaturen immer öfter über den Gefrierpunkt.

Atlantische Stürme hätten in unseren Wintermonaten warme und feuchte Luft in die Arktis gebracht. Mindestens dreimal habe es dadurch so etwas wie Hitzewellen gegeben, so die Weltwetterorganisation in Genf.

Fragen an Werner Eckert, SWR Umwelt

Wie muss man sich eine Hitzewelle in der Arktis vorstellen?

Die Temperaturen sind dort im letzten Winter mehrere Male auf fast null Grad Celsius gestiegen. Das ist deutlich über dem, was für diese Zeit in der Region normal ist. Im November sind beispielsweise 40 Grad Minus durchaus gängig. Besonders ungewöhnlich: Es hat sogar Tauwetter gegeben, also Temperaturen über Null. Da kann man durchaus von einer Hitzewelle sprechen.

Tauwetter heißt, dass das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Wie stark ist dieser Anstieg?

Als Leiter der Weltwetterorganisation (WMO) setzt sich Petteri Taalas für den Klimaschutz ein.

Der ist offensichtlich stärker als man bislang angenommen hatte. Seit der Jahrtausendwende ist der Meeresspiegel um 20 Zentimeter angestiegen. Allein in den letzten 15 Monaten waren es 15 Millimeter zusätzlich. Das ist weit mehr - etwa das Fünffache - dessen was man den Prognosen zufolge in einem Jahr erwarten dürfte. Das heißt, auch hier sehen wir eine dramatische Beschleunigung des Klimawandels.

Der Meeresspiegel steigt nicht nur durch Schmelzwasser. Der Anstieg wird im Wesentlichen auf die Ausdehnung des Mediums Wasser allgemein zurückgeführt, verbunden mit den wärmeren Temperaturen überall auf der Welt.

Nun gab es ja im Grunde schon immer Temperaturschwankungen - auch in die andere Richtung, wenn wir an die Eiszeit denken. Kann man überhaupt sagen, wie viel von diesen aktuellen Veränderungen natürlich ist und wie viel vom Menschen gemacht?

Die Weltwetterorganisation lässt da überhaupt keine Zweifel aufkommen und sagt: Diese aktuellen Veränderungen sind menschengemacht! Das lässt sich nach Angaben des Weltklimarates mit 95 prozentiger Sicherheit sagen. Die Weltwetterorganisation sagt, man könne das vor allem daran erkennen, dass der Anstieg der Temperaturen einhergeht mit einem menschengemachten Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre.

Je mehr Kohle und Öl wir verbrennen, desto mehr CO2 gelangt in die Atmosphäre.

Kohlendioxid ist ein Spurengas. Es sind also immer nur winzige Mengen in der Luft vorhanden. Der Anteil dieses winzigen Zusatzes in der Atmosphäre ist aber dramatisch gestiegen. Das führt zum sogenannten Treibhauseffekt. Vor der Industrialisierung hatte man 280 Parts per Million (ppm) - also Teilchen pro Millionen Luftteilchen - Kohlendioxid in der Luft, 1969 waren es 310ppm. In den vergangenen 50 Jahren ist dieser Wert dann auf fast 410 gestiegen, also um ein Drittel.

Die Aufmerksamkeit für den Klimawandel müsste dadurch eigentlich immer größer werden, aber man hat das Gefühl, sie nimmt eher ab – warum?

Darüber kann man nur spekulieren. Zum einen scheint die Welt derzeit - zumindest auf kurze Sicht - andere Probleme zu haben. Da sind Themen wie die Türkei, Themen wie die Flüchtlingskrise und Trump im Vordergrund. Gerade der US-Präsident hat ja nun gesagt, dass er in Sachen Klimawandel gar nichts unternehmen will. Ich fürchte, wir haben ein paar leere Jahre beim Klimaschutz vor uns. Die Pause in der Bekämpfung bedeutet aber keine Pause für den Klimawandel.