Todesfalle Kohlenmonoxid Wo das gefährliche Gas überall lauert

Kohlenmonoxid ist tückisch: Das Gas kann weder gesehen, geschmeckt noch gerochen werden. Doch wo es in erhöhter Konzentration auftritt, wirkt es tödlich. Wer denkt, er sei nicht gefährdet, kann sich irren. Denn die unsichtbare Gefahr droht öfter als wir denken: Ob Dunstabzugshaube, Gastherme, Ölheizung oder offener Kamin – alles sind potentielle Kohlenmonoxid-Fallen. Marktcheck berichtet von zwei Frauen, die eine Kohlenmonoxid-Vergiftung nur knapp überlebt haben.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.



Kohlenmonoxid (CO) ist ein Gas, das bei einer Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Material entsteht, wenn nicht genügend Sauerstauf vorhanden ist. Man spricht dann von einer sogenannten unvollständigen Verbrennung. Da Kohlenmonoxid farb-, geruch- und geschmacklos ist und auch die Atemwege nicht reizt, kann es unbemerkt über die Lunge aufgenommen werden. Dort gelangt es ins Blut, bindet sich an den roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) und blockiert so die Sauerstoffaufnahme. Als Konsequenz kommt es zu Sauerstoffmangel im Blut, im Gewebe und in den Organen, also auch im Gehirn. Besonders empfindlich auf Kohlenmonoxid reagieren ältere Menschen und Herzpatienten.

Bereits eine leichte Vergiftung löst Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Atemnot aus. Manche spüren ihr Herz schneller schlagen oder fühlen sich schlapp. Bei einer hohen CO-Konzentration liegt zwischen den ersten Symptomen und dem Verlust des Bewusstseins nur eine kurze Zeitspanne: Betroffene haben oft zunächst keinerlei Beschwerden. Beim Versuch aufzustehen, versagen dann aber schlagartig alle Körperfunktionen und sie können den Raum nicht mehr verlassen. Sind mehr als 70 Prozent des Hämoglobins mit CO besetzt, stirbt der Betroffene innerhalb weniger Minuten. Und tritt die Vergiftung während des Schlafes ein, wird der Betroffene bewusstlos, die Atmung setzt aus und der Tod tritt ein.

Das Perfide: Bei einer Vergiftung färbt sich das Blut und damit auch die Haut manchmal kirschrot ein, was auf den ersten Blick nach einer gesunden Gesichtsfarbe aussieht. Und die Symptome einer leichten Vergiftung werden leicht mit denen anderer Krankheiten verwechselt.

Mögliche Auslöser einer CO-Vergiftung:

Benzinmotoren und Heizpilze in geschlossenen Räumen

defekte Öfen, Gasthermen, Heizstrahler, Kamine und Schornsteinanlagen

mangelnde Luftversorgung bei Heizungen: Das kann passieren, wenn Fenster nachträglich abgedichtet oder Zu- oder Abluftgitter zugeklebt oder übertapeziert werden.

Pellets für Holzheizungen: Bei der Herstellung der gepressten Späne entsteht Kohlenmonoxid, das die Pellets noch Monate später an die Raumluft abgeben können.

gleichzeitige Nutzung von Kaminen und Dunstabzugshauben

Sicherheitstipps für den Betrieb von Dunstabzugshaube und Kamin

Wer Dunstabzugshaube und Kamin gleichzeitig nutzen möchte, sollte Sicherheitsvorkehrungen treffen. Experten empfehlen zum Beispiel einen sogenannten Unterdruck-Wächter anzubringen. Das Gerät misst den Unterdruck im Raum, in dem sich der Ofen befindet und schaltet - bei der Überschreitung eines bestimmten Wertes - die Dunstabzugshaube automatisch ab.

Eine zweite Möglichkeit ist die Anbringung eines Fensterkontaktschalters: Er wird zusammen mit der Dunstabzugshaube installiert und sorgt dafür, dass die Lüftung nur eingeschaltet werden kann, wenn gleichzeitig das Fenster gekippt ist.

Sicherheitstipps für die Nutzung von Pellets

Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) empfiehlt, nicht mehr als 70 Liter (in etwa die Menge eines großen Müllsackes) frischer Pellets in einem Raum aufzubewahren. Und generell sollten, laut BfR, Lagerstätten für Holzpellets so ausgestattet sein, dass aus ihnen keine Gase in Wohn-, Arbeits- und sonstige Räume, in denen sich Menschen aufhalten, übergehen können. Das lässt sich zum Beispiel durch eine kontinuierliche Be- und Entlüftung der Lagerräume ins Freie erreichen.

Lüften ist das A und O

Wer mit Kohle, Gas oder Holz heizt, sollte intensiv lüften, um eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration zu vermeiden. Dabei gilt: Je luftdichter die Räume, desto häufiger und ausgiebiger sollte gelüftet werden. Denken Sie daran, ihr Lüftungsverhalten anzupassen, wenn Sie eine energetischen Sanierung des Gebäudes vorgenommen haben, also eine neue Dämmung oder neue Fenster.

CO-Warnmelder als sinnvolle Ergänzung zum Rauchmelder