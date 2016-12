Wirtschaft 2016 Brexit, BASF-Unglück und Trump

Turbulenzen an der Börse hatten 2016 ihren Ursprung oft in politischen Entscheidungen

An der Börse fing das Jahr 2016 schon einmal turbulent an: Der Dax fiel bis Februar von 10.500 auf unter 8.800 Punkte, mehr als 15 Prozent. Die Anleger beurteilten die Aussichten für die Wirtschaft düster. Das Wachstum, gerade in den Schwellenländern, schwächte sich ab.

Doch dann im Frühjahr fassten die Anleger wieder Vertrauen. Der Dax hatte sich gerade wieder berappelt, da kam der 23. Juni: Die Briten stimmten über den EU-Austritt ab - am folgenden Morgen rieben sich alle verwundert die Augen. Die Briten sagten: "We are out".