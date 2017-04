Parkärger Wenn Abstellen zur Kostenfalle wird

Marktcheck fragt Möller

Nur kurz in den Supermarkt, schnell was einkaufen. Zurück auf dem Parkplatz folgt die böse Überraschung: ein Knöllchen unter der Windschutzscheibe. Immer mehr Supermärkte setzen auf private Parkplatzwächter. Vergisst der Kunde die Parkscheibe oder parkt er zu lange auf dem Grundstück, kann es teuer werden. Schnell sind 30 Euro fällig. Und das, obwohl man nachweislich eingekauft hat. Doch wie die Rechtslage in so einem Fall? Müssen Kunden das Knöllchen zahlen? Mit dem Marktcheck-Rechtsexperten Karl-Dieter Möller klären wir weitere Fragen rund um das Thema Parken. Zum Beispiel: Darf man ein Auto abschleppen lassen, wenn es die eigene Garageneinfahrt versperrt? Oder wenn beim Abschleppen der Wagen beschädigt wird: wer haftet? Unser Rechtsexperte sagt, was Sache ist und gibt hilfreiche Tipps.

Ärger beim Parken ohne Parkscheibe auf einem Kundenparkplatz

Auf vielen Parkplätzen von Supermärkten und Einkaufszentren dürfen Kunden nur noch eine festgelegte Zeit von beispielsweise ein oder zwei Stunden parken und müssen eine Parkscheibe ins Auto legen. Hat man die Parkscheibe vergessen oder die Parkzeit überschritten, findet man oft einen Zettel an der Windschutzscheibe, dass man für diesen Parkverstoß Geld bezahlen soll. Ist das rechtens?

In der Regel ja! Es handelt sich bei einem solchen Parkplatz um Privateigentum und damit darf der Besitzer festlegen, wie lange, ob mit oder ohne Parkscheibe oder zu welchen Kosten ein Kunde auf dem Parkplatz parken darf. Und er darf auch entscheiden, wie hoch die Strafe ist, wenn man sich nicht an die Regel hält.

Er darf den Parkplatz dafür auch an private Parkplatzkontrolleure verpachten. Ein weit verbreitetes Geschäftsmodell, bei dem dann der Pächter die Einhaltung der Parkregeln kontrolliert. Soweit ist alles rechtskonform.

Doch es gibt auch Umstände, bei denen manche Juristen davon ausgehen, dass es nicht in Ordnung ist.

Hinweisschild: Parkt ein Kunde auf einem Parkplatz erklärt er sich automatisch mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.

Manche Rechtsanwälte vertreten aber die Meinung, dass Kunden auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Regel kostenfrei parken können - ohne bestimmte Nutzungsbedingungen anerkennen zu müssen. Da es sich somit um eine Regel handelt, müssen Ausnahmen besonders deutlich gekennzeichnet werden. Damit ein wirksamer Vertrag über eine von der Regel abweichende Parkplatznutzung zustande kommt, muss dazu ein gut sichtbares Hinweisschild aufgestellt sein, auf dem die wesentlichen Parkregeln (Auslegen einer Parkscheibe, Dauer des kostenlosen Parkens, Höhe der Gebühr bei Nichtbeachtung, etc.) gut zu lesen sind. Angemessene Höhe: Das häufig mit 30 Euro festgesetzte Parkverstoßgeld ist in vielen Großstädten und Ballungsräumen wohl durchaus angemessen. Es kann nach Meinung von Juristen unter Umständen aber auch zu hoch angesetzt sein. Hintergrund ist, dass nach § 307 Absatz 2 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam sind, wenn sie unangemessen von der gesetzlichen Regelung abweichen. Das heißt, als Vergleichswert wird die Gebühr herangezogen, die ein Strafzettel wegen Falschparkens in der jeweiligen Stadt mit sich bringt. Liegt sie beispielsweise nur bei zehn Euro, wenn die Parkzeit kurz überschritten ist, sollte das Verstoßgeld in einem vergleichbaren Fall nicht mehr als doppelt so hoch sein.

Wer aufgefordert wird, Geld für einen Parkverstoß zu zahlen, obwohl er das aus einem der oben genannten Gründe entweder komplett oder in seiner Höhe für unberechtigt hält, kann dagegen Widerspruch einlegen. Wichtig ist dabei, dass man belegen muss, warum man welchen Teil für ungerechtfertigt hält. Tipp: Fotos machen. So lässt sich später beweisen, dass das Hinweis-Schild mit den Nutzungsbedingungen beispielsweise hinter einem Gebüsch versteckt war. Und: Zur Überprüfung der Gebühren-Höhe bei der Stadt nachfragen, was dort ein normaler Parkverstoß üblicherweise kostet.

Mahn- und Inkassogebühren