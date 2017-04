Medikamenten-Notstand Wenn wichtige Arzneimittel nicht lieferbar sind

Marcus brauchte eine Chemotherapie und kam sofort in die Uniklinik Jena. Doch das für ihn optimale Mittel war nur eingeschränkt lieferbar. Marcus bekam deshalb ein Ersatzmedikament. Das aber enthält zu einem Viertel Alkohol, der wegen seiner toxischen, also giftigen Wirkung bei Kindern eigentlich vermieden werden sollte. Die Nebenwirkungen sind gravierend: Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, heftige Übelkeit.

Medikamentennotstand herrscht auch in vielen Apotheken. Leere Schubladen sind für Apotheker Christoph Gulde mittlerweile Alltag. Es fehlt an wichtigen Medikamenten wie Blutdrucksenkern, Schilddrüsenpräparaten und Hormonen.

Besonders drastisch ist die Situation bei Antibiotika: In drei Jahren kam es 16 Mal zu Engpässen. Aktuell fehlt ein wichtiges Antibiotikum namens "Piperacillin/Tazobaktam". Auch an der Uniklinik Köln ist nur noch eine Restmenge des wichtigen Antibiotikums übrig und Alternativen gibt es kaum.

"Bei dem aktuellen Engpass haben wir es mit einem Medikament zu tun, das sehr häufig eingesetzt werden muss bei schwer kranken Patienten", sagt der Infektiologe Professor Gerd Fätkenheuer. Der Einsatz anderer Medikamente habe deutliche Nachteile: Die Ersatzmedikamente seien teilweise schlechter wirksam und können mehr Nebenwirkungen haben, so Fätkenheuer. Eine Befürchtung sei außerdem, dass mehr Resistenzen gebildet würden: "Das kann auch auf lange Sicht gefährlich werden, weil wir fürchten, dass dann Antibiotika nicht mehr so wirksam sind, wie bisher und das ist natürlich auch eine große Gefahr für die Patienten."

Warum bekommt man diese Lieferengpässe seit Jahren nicht in den Griff? Für den Gesundheitswissenschaftler Professor Gerd Glaeske ist die Ursache eindeutig: Die Wirkstoffe werden immer häufiger im weit entfernten Ausland produziert. Die Produktionsstätten in Ländern wie Indien, Bangladesch und Vietnam würden vor allen Dingen unter ökonomischen Aspekten ausgewählt. "Das heißt, Geld geht vor Liefersicherheit und das ist natürlich ein Problem, das wir zu beachten haben", warnt Glaeske.

Wie abhängig unsere Medikamentenversorgung vom Ausland ist, zeigt das Beispiel Antibiotika: Bereits über 80 Prozent der Wirkstoffe kommen aus Staaten, die nicht in der EU sind, meist aus Asien. Und es gibt auch immer weniger Hersteller für einzelne Wirkstoffe, so wie beim Antibiotikum Piperacillin: Wie alle Penizilline basiert es auf dem Grundmolekül 6-APA. Dieses wird weltweit nur noch an sechs Orten hergestellt, vier davon liegen in China. Dort ist die Produktion deutlich günstiger.