Betrug mit Ferienwohnungen Gebucht, bezahlt und nur Luftschloss erhalten?

Es gibt Werbeversprechen, die sind zu vollmundig, um wahr zu sein. Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn zum Beispiel 20 Prozent Rabatt oder auch mehr bei Sofortzahlung angeboten werden. Vorsicht ist auch geboten, wenn damit geworben wird, 50 Prozent billiger zu sein als andere. Wenn etwas extrem günstig angeboten wird, ist also in der Regel Misstrauen angesagt.

Sollten Sie bereits gebucht haben und der vermeintliche Vermieter ist beispielsweise nicht mehr erreichbar, nachdem bereits eine Anzahlung oder mehr geleistet wurde, dann muss man von Betrug ausgehen und sollte sich an die Polizei wenden. Zusätzlich kann man sich auch mit einer Verbraucherzentrale oder der Wettbewerbszentrale in Verbindung setzen und dort den Schaden melden. So hilft man mit, diese Betrügereien in Zukunft zu vermeiden.