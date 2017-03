Weltwassertag 2017 Kann man Regenwasser trinken?

In der Luft kommen die Tropfen in Kontakt mit verschiedenen Schadstoffen: mit Feinstaub, Abgasen und Bakterien. Wenn der Regen auf unser Hausdach fällt und über die Regenrinne abfließt, nimmt er auch noch schmutziges Laub und Vogelkot mit - samt Fäkal-Keimen. Was unten in der Regentonne ankommt, ist also oft nicht so appetitlich.